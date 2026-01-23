Çydd: "Adalet ve Demokrasi Haftası, Geçmişi Anmanın Ötesinde Ertelenen Adaletin Sorgulanmasını Zorunlu Kılan Bir Hatırlatmadır"

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Adalet ve Demokrasi Haftası, geçmişi anmanın ötesinde; cezasızlığın, hesap verilmeyen suçların ve ertelenen adaletin sorgulanmasını zorunlu kılan bir hatırlatmadır. Aydın cinayetlerinin aydınlatılamadığı bir ülkede, hukukun üstünlüğünden ve demokratik işleyişten söz edilemeyeceği açıktır. Bu tablo, yalnızca bir tespit değil; bugün alınması gereken tutuma dair açık bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.

ÇYDD, gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un anısına düzenlenen 33. Adalet ve Demokrasi Haftası ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bu cinayetler, adaleti işlevsizleştirmeyi hedefleyen örgütlü bir sürecin parçasıydı"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetin kazanımlarına ve toplumsal aydınlanmaya yönelik sistemli saldırıların yoğunlaştığı 1990'lı yıllarda, Atatürk ilke ve devrimlerini savunan aydınlarımız bilinçli biçimde hedef alındı. Laikliği, hukukun üstünlüğünü ve demokratik toplumu savunan bu isimler, dönemin siyasal ve ideolojik kuşatması içinde susturulmak istendi. Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu ve çok sayıda aydınımız; özgür düşüncenin, bağımsız basının ve Cumhuriyet değerlerinin temsilcileri oldukları için katledildi. Bu cinayetler; adaleti işlevsizleştirmeyi, toplumu baskı altına almayı ve aydınlanma mücadelesini kesintiye uğratmayı hedefleyen örgütlü bir sürecin parçasıydı.

Bu saldırılarla özgür basın üzerinde baskı kuruldu, eleştirel düşünce zayıflatılmak istendi ve toplum suskunluğa itildi. Ancak aydınları hedef alan şiddet, düşünceyi ortadan kaldırmaya yetmedi. Katledilen aydınlar, Cumhuriyet değerleri etrafında şekillenen toplumsal hafızanın ve süregelen aydınlanma mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak varlıklarını korudu. Adalet ve Demokrasi Haftası, geçmişi anmanın ötesinde; cezasızlığın, hesap verilmeyen suçların ve ertelenen adaletin sorgulanmasını zorunlu kılan bir hatırlatmadır. Aydın cinayetlerinin aydınlatılamadığı bir ülkede, hukukun üstünlüğünden ve demokratik işleyişten söz edilemeyeceği açıktır. Bu tablo, yalnızca bir tespit değil; bugün alınması gereken tutuma dair açık bir çağrıdır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak; adalet ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren aydınlarımıza, Atatürk'ün mirasına ve laik Cumhuriyet'e karşı taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, bu değerleri savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."