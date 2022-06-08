Custom ROM sevenlere: Dört modele daha LineageOS 19 müjdesi! - Haberler

Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda sıklıkla karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, günden güne popülaritesini artırıyor. Bunlardan birisi de LineageOS. Son olarak LineageOS 19, dört cihazı daha desteklemeye başladı.

LineageOS 19, dört modeli daha desteklemeye başladı

Nisan ayında kullanıma sunulan LineageOS 19, LineageOS'un en yeni sürümü niteliğinde. Android 12'yi temel alan işletim sistemi, günden güne desteklediği cihaz sayısını da artırıyor. Geçtiğimiz ay POCO F3, Samsung Galaxy S10, OnePlus 5 ve 5T modelleri Custom ROM desteğini almıştı. Son olarak dört cihaz daha ilgili sürümü yükleme imkanına sahip oldu.

LineageOS 19; OnePlus 9/9 Pro, POCO X3 Pro ve Xiaomi mi A1'i desteklemeye başladı. Burada OnePlus ve POCO modellerinin halihazırda Android 12 kullandığını belirtelim. Kısacası asıl değişiklik Xiaomi mi A1 için olacak.

Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!

Xiaomi mi A1, 2017'de satışa çıktı. Şirketin ilk Android One telefonu olan mi A1, resmi kanallar aracılığıyla Android 9 Pie sürümünden öteye gidemedi. Ancak bugün gelen LineageOS 19 desteği sayesinde yeniden güncel bir sürümü kullanmaya başlayacak. Tabii donanımının yettiği ölçüde.

LineageOS 19 destekleyen tüm modeller ise şöyle;

ASUS ZenFone 5Z

ASUS ZenFone 8

F(x)tec Pro1

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Lenovo Z5 Pro GT

Lenovo Z6 Pro

Moto G6 Plus

Moto G7

Moto G7 Plus

Moto G7 Power

Moto X4

Moto Z2 Force

Moto Z3 Play

Motorola One Action

Motorola One Power

Motorola One Vision/Motorola P50

Nokia 6.1 (2018)

Nokia 6.1 Plus

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Razer Phone 2

Samsung Galaxy Tab S5e (LTE)

Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)

Samsung Galaxy S10

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 Plus

Sony Xperia XA2 Ultra

Sony Xperia 10

Sony Xperia 10 Plus

Xiaomi mi A1

POCO F1

POCO F3

POCO X3 Pro

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