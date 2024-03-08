Cüneyt Dizdaroğlu'nun elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi! Operasyonda 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da düzenlenen "Mahzen-6" operasyonlarında elebaşılığını Cüneyt Dizdaroğlu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONU DUYURDU

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.

"HALKIMIZIN HUZURUNU BOZANLARA HAYATI DAR EDECEĞİZ"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz.

TURİZM SEZONUNDA UYUŞTURUCU SATIŞI

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi.

EVLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfek ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle."