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Çumra'da Sıra Tartışması Kanlı Bitti

Çumra'da Sıra Tartışması Kanlı Bitti
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Konya'nın Çumra ilçesinde bir şeker fabrikasında pancar teslimi sırasında sıra nedeniyle tartışan iki çiftçiden biri, diğerini tabancayla yaraladı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KONYA'nın Çumra ilçesinde şeker fabrikasına pancar teslim etmeye gelen çiftçilerden Sedat T. (24), sıra nedeniyle tartıştığı ve husumetli olduğu Onur Alp Köfe'yi (33), tabancayla kol ve bacaklarından vurarak yaraladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Çumra ilçesindeki bir şeker fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya pancarlarını teslim etmeye gelen, husumetli Sedat T. ve Onur Alp Köfe arasında, iddiaya göre, sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat T., tabancayla Onur Alp Köfe'yi sağ kolu ile bacaklarından yaraladı. Köfe, yere yığıldı. Sedat T. de bir süre başında bekledikten sonra tabancasını tekrar Köfe'ye doğrulttu. Bu sırada çevredekilerden biri, 'Dur yapma' diye uyarıda bulundu. Sedat T. ateş etmekten vazgeçip geriye doğru gitti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onur Alp Köfe, ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat T. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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