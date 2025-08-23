Çumra'da Eşini Darbederek Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde, eşini darbederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İçeri Çumra Mahallesi'ndeki çiftlikte, yabancı uyruklu S.İ. (32) ile eşi N.İ. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.İ, eşini sopayla darbetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.