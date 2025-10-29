Cumhuriyetin 102. Yılı Ümraniye'de Coşkuyla Kutlandı

ÜMRANİYE'de Cumhuriyetin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Ümraniye Saat Kulesi önünden başlayan yürüyüş, Santral Etkinlik Alanı'nda son buldu.

Tüm yurtta olduğu gibi Ümraniye'de de Cumhuriyetin 102'nci yılı coşkuyla kutlandı. Saat Kulesi'nden başlayan kortej yürüyüşü ve fener alayına yüzlerce kişi katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlara mehter takımı da eşlik etti. Yürüyüşün ardından 1'inci Ordu Bölge Bando Komutanlığı bando takımı sahne alarak vatandaşlara Cumhuriyetin coşkusunu yaşattı.

YILDIRIM: BİRLİKTEN, BERABERLİKTEN AYRILMAYALIM

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada "Ümraniye Santral Meydanı'ndayız. Cumhuriyetimizin 102'nci yılında Ümraniyelilerle, çocuklarla, gençlerle, hanımefendilerle, beyefendilerle, yaşlılarımızla ve Kıbrıs gazilerimizle birlikte fener alayı yürüyüşü yaptık. Şimdi de Birinci Ordu Komutanlığı'nın bando takımıyla güzel bir konser dinleyeceğiz. Yaklaşık on iki eser icra edilecek. Cumhuriyet coşkusu bambaşka bir duygu. Türk milleti, tarih boyunca on altı büyük devlet kurdu. Türkiye Cumhuriyeti de bu köklü geçmişin mirasçısı. Cumhuriyetimizin 102'nci yılını sadece Türkiye'nin dört bir yanında değil, dünyadaki tüm büyükelçilik ve konsolosluklarda da vatandaşlarımızla birlikte kutluyoruz. Diliyorum ki nice yıllar boyunca Cumhuriyetimiz daha müreffeh, daha güçlü, tam bağımsız bir şekilde yaşasın. Bu gençliğin ve hepimizin elinde. Birlikten ve beraberlikten asla ayrılmayalım. Etle tırnak gibi olup güçlü bir Türkiye için el ele verelim. Düşmanlarımızı sevindirmeyelim, dostlarımızı da küstürmeyelim" dedi.