Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Sergisi Harbiye Askeri Müzesi'nde açıldı

HARBİYE Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda bulunan Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Sergisi'nin kapıları basın mensuplarına açıldı. Sergilenen eserler arasındaki 54'üncü Süvari Alayı Sancağı, İzmir Sancağı ve Sancak Sicil Defteri ise ilk kez görücüye çıkıyor.

Açılışı, 1 Aralık Cuma günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yapılan, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Sergisinin kapıları habercilere açıldı. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda bulunan sergi hakkında basın mensuplarına bilgilendirme yapıldı. Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Sergisi, toplam 54 bin metrekare arazi üzerinde bulunan ve 18 bin 600 metrekarelik kapalı alanıyla Türk müzeciliğinde önemli bir yere sahip olan Harbiye Askeri Müzesi'nin, Şehit Hasan Rıza Sergi Salonu'nda sergilenmeye başlandı. Sergide, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'ye katılmış ve Cumhuriyet'in ilanında görev almış komutanlardan Askeri Müze koleksiyonunda şahsi eşyaları bulunan 12 komutanın objeleri sergileniyor.

30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı arasında yaşanan önemli tarihsel olayların kronolojik sırayla anlatıldığı sergide 85 eser, çok sayıda belge ve fotoğraf bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün tabancası, mühürleri, bastonu, şapkası ve yeleği, mareşal rütbeli pelerini, İzmir'in işgalden kurtarılışından sonra halkın Mustafa Kemal Atatürk'e hediye ettiği hatıra sancağı ile komutanlara ait kılıç, tabanca, madalya, apolet gibi objeler de sergide yer alıyor. Ayrıca, İmalat-ı Harbiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel silah fabrikalarında üretilmiş silahlar ve TBMM tarafından çıkarılan ilk madalya olan İstiklal Madalyası örnekleri sergileniyor, Cumhuriyet'in ilanı ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yansıtan belge ve fotoğraflarda 100'üncü Yıl Sergisi'nde bulunuyor.

İLK KEZ SERGİLENEN BİRÇOK ESER YER ALIYOR

Daha önce sergilenmemiş pek çok önemli eser de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı sergisinde görücüye çıkıyor. 54'üncü Süvari Alayı Sancağı, bu sancağa ait Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısının bulunduğu sicil defteri, sancağa verilmiş İstiklal Madalyası ile 28 Haziran 1923 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde İzmir Sancağı seçimini kazananların isimlerinin bulunduğu mazbatanın ilk kez burada sergilendiği öğrenildi.

SERGİ, 7 AY BOYUNCA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLEYECEK

Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Sergisi, Askeri Müze'nin kapalı olduğu pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09: 00 ile 16: 30 saatleri arasında gezilebilecek. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın mobil uygulamasında ki 'Harbiye Askeri Müzesi' bölümünden müzenin sanal olarak da gezilebileceği öğrenildi.