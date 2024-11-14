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Cumhuriyetçiler, ABD Temsilciler Meclisi'nde Çoğunluğu Elde Etti

Cumhuriyetçiler, ABD Temsilciler Meclisi'nde Çoğunluğu Elde Etti
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ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etti. Donald Trump, başkanlık döneminde önemli politikaları hayata geçirme sözü verdi.

(ANKARA) – ABD'de 5 Kasım'da Başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçiler, Senato'nun ardından Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde de 218 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etti.

ABD Başkanlık Seçimini kazanarak 47'inci ABD Başkanı seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın partisi, Temsilciler Meclisi'nde Arizona ve yavaş sayım yapan Kaliforniya'daki yarışın medya tarafından parti lehine sonuçlandığının bildirilmesinin ardından 218 sandalyeye  ulaşarak ABD Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kazandı. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik içinde, kararlı ve Önce Amerika Gündemini uygulamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD'li seçmenler, 5 Kasım'da Başkanlık Seçimleri'nin yanı sıra 100 sandalyeli Senato'nun 3'te 1'i (34 sandalye) ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanmıştı. Cumhuriyetçiler daha önce 52 koltuk kazanarak Senato'da Demokratlara karşı üstünlük sağlamıştı.

Görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Trump, başkanlık döneminde "ülkenin gelmiş geçmiş en büyük sınır dışı operasyonunu gerçekleştirme, vergi indirimlerini genişletme, siyasi düşmanlarını cezalandırma, federal hükümetin en güçlü araçlarının kontrolünü ele geçirme ve ABD ekonomisini yeniden şekillendirme" sözü verdi. Cumhuriyetçilerin seçim zaferlerinin ardından Kongre'nin bu gündemi destekleyeceği ve Trump'ın seçim vaatlerini büyük ölçüde gerçekleştirebileceği öngörülüyor.

Trump 2016'da başkan seçildiğinde de Cumhuriyetçiler Kongre'de üstünlüğe sahipti, ancak politika fikirlerine direnç gösteren Cumhuriyetçi liderler ve liberal çoğunluğa sahip Yüksek Mahkeme sebebiyle gündemini hayata geçirememişti. Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak itibariyle başlayacak olan Trump, bu kez "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" hareketi etrafında toplanan Cumhuriyetçi Parti ve üçünü de kendisinin atadığı muhafazakar yargıçların hakim olduğu bir Yüksek Mahkeme ile çalışacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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