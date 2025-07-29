Cumhuriyet Senatosu Üyesi Metin Somuncu İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

ANKARA'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Metin Somuncu (86) için TBMM'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Metin Somuncu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle dün hayatını kaybetti. Somuncu için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Somuncu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Somuncu'nun hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Metin Somuncu'nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Metin Somuncu, 1939 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. Mesleki kariyerine serbest avukat olarak başlayan Somuncu, 1979 yılında Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyeliği'ne seçildi. Somuncu, evli ve 3 çocuk babasıydı.