Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli Genel Soruşturma Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Ramazan Günaydın(57), Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Günaydın'ın ailesi gözyaşlarına boğulurken, çok sayıda seveni ve yakını son görev için hazır bulundu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar da cenaze törenine katıldı. Mustafa Ramazan Günaydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'na götürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya paylaşımında, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın bugün vefat etmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.