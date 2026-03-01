Haberler

Adalet Bakanı Gürlek'ten Savcı İbrahim Selim Yazıcı İçin Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çarşamba Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı'nın kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Gürlek, merhum savcıya Allah’tan rahmet diledi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çarşamba Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İbrahim Selim Yazıcı'nın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, başsağlığı mesajı paylaştı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çarşamba Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan kardeşimiz İbrahim Selim Yazıcı'nın, geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle ifa eden, genç yaşına rağmen mesleğine adanmış bir hukuk insanını kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhum savcımıza Yüce Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Teşkilatımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki

Sadettin Saran'a büyük tepki
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki

Sadettin Saran'a büyük tepki
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

İran'ın dünyayla bağını kesmek istiyorlar! Kritik nokta böyle vuruldu