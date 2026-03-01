Adalet Bakanı Gürlek'ten Savcı İbrahim Selim Yazıcı İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çarşamba Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İbrahim Selim Yazıcı'nın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, başsağlığı mesajı paylaştı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çarşamba Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan kardeşimiz İbrahim Selim Yazıcı'nın, geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle ifa eden, genç yaşına rağmen mesleğine adanmış bir hukuk insanını kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhum savcımıza Yüce Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Teşkilatımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA