Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş neden öldü? Başsavcılık ilk tespitin sonuçlarını paylaştı

Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın evinde ölü olarak bulunması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Basında yer alan "şüpheli ölüm" haberlerine yanıt veren Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada "İlk tespitlere göre Cumhuriyet savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.

EVE GİREN EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Uzun süre Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti. Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BAŞSAVCILIKTAN ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Atabaş'ın ölümüne ilişkin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad ATABAŞ'ın 31/12/2022 tarihinde Merzifon'daki evinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Başlatılan soruşturmada ilk tespitlere göre Cumhuriyet savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

BAKAN BOZDAĞ DA PAYLAŞIM YAPTI

Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın vefatı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da paylaşım geldi. Bakan Bozdağ açıklamasında "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.