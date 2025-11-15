Haberler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, KKTC Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Cumhuriyet Meclisi bahçesinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra KKTC kabinesinden çok sayıda bakan ile milletvekilleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan resepsiyonda konuşan Öztürkler, Azerbaycan'dan dönerken düşen askeri uçakta şehit olan Mehmetçiklere rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Öztürkler, KKTC'nin sadece bir toprak parçası değil, bir mücadelenin, bir onurun ve inancın adı olduğunu vurgulayarak, egemenlik, eşitlik ve devletlerinden asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir anlaşma, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı bir gelecek istediklerini ifade eden Öztürkler, "Bu şekilde bir gelecek, KKTC'nin varlığını, egemenliğini ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle, sağlam temeller üzerine oturabilir." diye konuştu.

KKTC'nin Doğu Akdeniz'de güç dengelerini şekillendiren, refahın anahtarı olan stratejik konumundaki bir Türk yurdu olduğunu belirten Öztürkler şunları kaydetti:

"Her koşulda devletimize ve halkımıza güç ve destek veren ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne, her zaman yanımızda olan kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'ne, tüm Türk milletine, dost ve kardeş ülkelerin temsilcilerine yürekten teşekkür ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaşasın Mücahit! Yaşasın Mehmetçik! Yaşasın devletimiz! Yaşasın egemenliğimiz! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın KKTC! Ne mutlu Türk'üm diyene!"

TBMM Başkanvekili Celal Adan da yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinde Ada'nın gerçeklerinden hareket edilmesi gerektiğini, KKTC'nin tanınması için çabalarının süreceğini dile getirdi.

Adan, Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devletin bulunduğunu anımsatarak, "Şu husus oldukça açıktır ki Kıbrıs meselesinde çözüm yolu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin değişik uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesinden geçer." ifadelerini kullandı.

Adan, Kıbrıs'ta 2 devletli çözümü desteklediklerini vurgulayarak, adil ve kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün Ada'daki temel gerçekler bağlamında ele alınması gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
