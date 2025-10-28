Haberler

Cumhuriyet'in Asırlık Çınarları: Kırklareli'nin 105, 104 ve 103 Yaşındaki Nene Hatunları

Cumhuriyet'in Asırlık Çınarları: Kırklareli'nin 105, 104 ve 103 Yaşındaki Nene Hatunları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet'in ilanından önce dünyaya gelen Kırklareli'nin yaşlı kadınları, Cumhuriyet'in değerleriyle dolu bir ömrü gururla yaşıyor. 105 yaşındaki Fatma Kılıçarslan, 104 yaşındaki Resmiye Uçan ve 103 yaşındaki Mahsura Fakiç, Türk milletinin zorlukları birlikle aştığını ve huzur içinde yaşadıklarını anlattı.

Cumhuriyet'in ilanından önce dünyaya gelen Kırklareli'nin asırlık çınarları, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde huzurlu ve onurlu bir hayat sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kentin farklı ilçelerinde yaşayan 105 yaşındaki Fatma Kılıçarslan, 104 yaşındaki Resmiye Uçan ve 103 yaşındaki Mahsura Fakiç, Cumhuriyet'in değerleriyle dolu bir ömrün gururunu taşıyor.

Asırlık çınarlar, rahatsızlıkları nedeniyle duygularını aktarmakta zorlansalar da Cumhuriyet coşkularını AA muhabirine anlattı.

Fatma Kılıçarslan, Cumhuriyet ilan edildiğinde 3 yaşında olduğunu söyledi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 20 Aralık 1930'da Kırklareli'ni ziyaretinde gördüğünü belirten Kılıçarslan, "Atatürk'ü Kırklareli'ne geldiğinde atın üstündeydi o zaman gördüm, büyük bir heyecan ve sevinç yaşadım. Öyle bir gidiyordu ki Atatürk bu tabii gidecek." dedi.

Geçmiş yılların zorluklarla dolu olduğunu aktaran Kılıçarslan, Türk milletinin zorlukları birlik ve beraberlikle aşarak Türk bayrağı altında huzurla yaşadığını ifade etti.

Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde kızları ile yaşayan Resmiye Uçan ise ailesinin Romanya'dan Kırklareli'ne göç ettiğini belirtti.

Zor günleri atlatarak bugünlere geldiğini vurgulayan Uçan, "Çok ömür, çok sabır. Çok şeylere sabrettim. Sabrın sonu selamet dedim, sabrettim. Her şey Allah'tan." dedi.

Uçan, genç yaşta eşini kaybettiğini ve evlatlarına hem annelik hem babalık yaptığını ifade etti.

Zorlu ömründe bir asrı geride bıraktığını dile getiren Uçan, Türkiye Cumhuriyeti'nde huzur içerisinde bir yaşam sürdüğünü kaydetti.

Mahsura Fakiç de Cumhuriyet ile yaşamış olmanın kendisine onur ve gurur verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.