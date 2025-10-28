Cumhuriyet'in 102. Yılı için 'Benimle, Cumhuriyetle' Projesi Tanıtıldı

Haberler

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Cumhuriyet'in 102. yılına özel 'Benimle, Cumhuriyetle' projesini tanıttı. Proje ile 102 köyde 102 genç, 13 farklı temada toplumda değişim yaratmayı hedefliyor. TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş, gençlerin liderliğini ve toplumsal sorumluluklarını vurguladı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gençleri tarafından Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak hayata geçirilen "Benimle, Cumhuriyetle" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Feriye'deki tanıtım toplantısında konuşan TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş, Cumhuriyet ile gençliğin dönüştürücü gücünün önemine dikkati çekti.

Karataş, "Toplum Gönüllüleri Vakfı ve gençler olarak Cumhuriyeti sadece bir yönetim biçimi olarak algılamıyoruz. Bunu halkın kendi kaderini belirleme hakkı olarak görüyor, bunun için sorumluluk alınması gerektiğini düşünüyoruz ve biz, o kaderin gençlerin ellerinde sürekli yenilenerek şekilleneceğine inanıyoruz. Yeter ki gençlere alan açılsın. Bizler, TOG olarak 23 yıldır gençlerin potansiyeline inanıyor, gönüllülüğü bir adım ileri taşıyıp onları liderliğe hazırlıyoruz." dedi.

Geleceği yetişkinlerin desteğiyle gençlerin oluşturacağına inandıklarını söyleyen Karataş, "Yetişkinlerin bilgi birikiminden, tecrübesinden yararlanan binlerce toplum gönüllüsü genç, kadın haklarından çocuk haklarına, eğitimden teknolojiye ve tarıma kadar pek çok temada, 'Gelecek Benimle' diyerek harekete geçiyor. 'Benimle, Cumhuriyetle' bu inancın en güçlü ifadesi." diye konuştu.

TOG Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karal da Cumhuriyet'in geçmişten bize kalan bir armağan değil, her gün yeniden sahip çıkılması gereken bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Projenin önemine değinen Karal, şunları kaydetti:

"'Benimle, Cumhuriyetle' projesiyle gençler, ülkemizin dört bir yanında 102 köyde 102 gençlik çalışmasıyla sorumluluklarının farkında olduklarını inançla, azimle vurguluyor. 13 farklı temada fikirlerini gerçeğe dönüştürerek yerelde değişim yaratmaya hazırlanıyorlar. Gençlerin geliştirdiği fikirler, ihtiyaç duyacakları kaynak ve destekle buluşturularak hayata geçecek. Cumhuriyetin sunduğu değerleri yalnızca anmak değil, yaşatmayı ve geleceğe taşımayı hedefleyen bu yolculuk, gençleri yerel kalkınmanın savunucusu yapmayı, kırsal ve yarı kentsel bölgelerde fırsat eşitliğini artırmayı, liderlik, proje yönetimi ve iletişim becerilerini geliştirmeyi de amaçlıyor. Bugün 102 köyde başlattığımız bu yolculuk, 103. yılda, 104. yılda daha fazla gence, daha fazla hayale ulaşacak. Bu bir anma değil, gençlerle birlikte bir dayanışma çağrısı."

Toplantıda toplum gönüllüsü gençler ise Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçmeye başlayan projelerinden örnekler paylaştı. Gençlerin Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Samsun, Sivas ve Tokat'taki 13 farklı projesinin, illerine değer katmaya başladığı vurgulandı.

Etkinliğin finalinde sahne alan Grup Gündoğarken, Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırladığı repertuvarla izleyicilerle buluştu.

Proje hakkında

"Benimle, Cumhuriyetle" projesi, 102 köyde 102 gençlik çalışması olarak başlatıldı.

Proje kapsamında 2 binden fazla Toplum Gönüllüsü genç, eğitim, kültür ve sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, ekoloji, teknoloji, toplumsal barış, hukuk üstünlüğü, tarım ve hayvancılık, sağlık, yaşlılık, çocuk hakları ve afet çalışmaları olmak üzere 13 farklı temada fikirlerini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak.

En az 20 bin kişiye doğrudan erişim hedefleyen proje, Cumhuriyet'in eşitlik, dayanışma ve umut ilkelerini sahada somutlaştırmayı amaçlıyor.

Projeye katılan gençlerin, yerelde toplumsal fayda üreten liderler olarak görev alması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
