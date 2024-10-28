Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İçin Bisiklet Turu Düzenlendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK Palas Sosyal Yaşam Merkezi, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla bisiklet turu düzenledi. 200'ün üzerinde öğrenci ve vatandaş etkinliğe katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Palas Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki öğrenciler, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 200'ün üzerinde öğrenci, 4 kilometre pedal çevirdi.
Etkinliğe, öğrencin yanı sıra 200'ün üzerinde vatandaş da katıldı.
Katılımcılar, Palas Mahallesi'nde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi'nden, Tuzla Gölü'ne kadar bisiklet sürdü.