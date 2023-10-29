Cumhuriyet'in 100. yılında Malta'nın simge çeşmesi kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Malta'nın başkenti Valetta'nın merkezinde yer alan simge yapılardan Triton Çeşmesi, kırmızı-beyaz renkli ışıklarla aydınlatıldı.

Türkiye'nin Malta Büyükelçiliği'nin "X" hesabından yapılan paylaşımda, " Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız 29 Ekim Pazar akşamı Malta'nın merkezindeki Triton Çeşmesi kırmızı ve beyaz renkleriyle parladı." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Malta Ulusal Miras, Sanat ve Yerel Yönetim Bakanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla başkentteki Triton Çeşmesi bugün Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

Valetta'da tarihi kent merkezinin giriş kapısı önünde yer alan ve kente gelenlerin ziyaret ettiği başlıca yapılardan olan 1959 yapımı Triton Çeşmesi'nin kırmızı-beyaz renklerde aydınlatılması ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

Bu arada, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Malta'nın Marsa semtinde yer alan tarihi Türk Şehitliği'nde de sabah saatlerinde Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, büyükelçilik yetkilileri ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.

Büyükelçi Şen'in şehitlikteki anıta çelenk koymasıyla başlayan törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Şen, daha sonra vatandaşlarla beraber şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlikteki törene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.