Cumhuriyet'in 100. yılı AB'nin kalbi Brüksel'de kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla Avrupa Birliğinin kalbi sayılan Brüksel'de resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, bazı Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, AB kurumlarından üst düzey yetkililer, birçok yabancı misyon temsilcisi, Belçikalı yetkililer ve Belçika'daki Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Resepsiyon, besteci, piyanist ve orkestra şefi Turan Manafzade'nin İstiklal Marşı ile AB marşını icra etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yıl özel kutlama mesajının konuklara izletilmesiyle başladı.

Ardından konuşma yapan Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye'de Cumhuriyet'in insan hakları, kadınlara verilen haklar, demokrasi, bağımsızlık, herkes için umut, fırsat eşitliği, bilim ve sanat, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Yurtta sulh, cihanda sulh" anlamına geldiğini söyledi.

Cumhuriyet sayesinde Türk halkının büyük kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Kaymakcı, Türkiye'nin şimdiki stratejik hedefinin AB üyeliği olduğunu hatırlattı.

Kaymakcı, Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün "Avrupa Birliği" terimini 1934'te kullanan ilk lider olduğunu anımsatarak, "Atatürk'ün Avrupa'nın birleşmesi fikrini dillendirmesiyle onun ne kadar vizyoner bir lider olduğunu anlıyoruz." dedi.

Büyükelçi Kamyakcı'nın konuşmasının ardından Turan Manafzade, kendi bestelediği 100. Yıl Marşı'nın çaldı ve seslendirdi.