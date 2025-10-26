Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Geleneksel 'Cumhuriyet Fotoğrafı' Etkinliği

Cumhuriyet Bayramı'nda Geleneksel 'Cumhuriyet Fotoğrafı' Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Fotoğrafı' etkinliğinde, akrobasi pilotları gösteri uçuşları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, cumhuriyetin ilanının 102'nci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği düzenlendi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, içinde 5 yaşındaki torunu Pars Şener'in de yer aldığı "Husky A1-B" tipi çift kişilik uçağıyla gösteri uçuşu yaptı.

Öztürk'ün uçuşunun ardından ellerinde Türk bayrakları bulunan, Eskişehir ve çevre illerden gelen yüzlerce katılımcı, tesisin apronunda hilal ve yıldız görüntüsü oluşturmak için dizildi.

Ortaya çıkarılan Türk bayrağının yıldızını ise Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in, "Yeni Menekşe" adlı uçağı oluşturdu. Etkinlik, havadan dronla da görüntülendi.

Semin Öztürk Şener, gazetecilere, cumhuriyetin 102'nci yılını kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

"Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliğinin geleneksel hale geldiğini dile getiren Şener, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Organizasyon, Şener'in gösteri uçuşu, imza programı ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.