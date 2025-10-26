Cumhuriyet Bayramı'nda Geleneksel 'Cumhuriyet Fotoğrafı' Etkinliği

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, cumhuriyetin ilanının 102'nci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği düzenlendi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, içinde 5 yaşındaki torunu Pars Şener'in de yer aldığı "Husky A1-B" tipi çift kişilik uçağıyla gösteri uçuşu yaptı.

Öztürk'ün uçuşunun ardından ellerinde Türk bayrakları bulunan, Eskişehir ve çevre illerden gelen yüzlerce katılımcı, tesisin apronunda hilal ve yıldız görüntüsü oluşturmak için dizildi.

Ortaya çıkarılan Türk bayrağının yıldızını ise Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in, "Yeni Menekşe" adlı uçağı oluşturdu. Etkinlik, havadan dronla da görüntülendi.

Semin Öztürk Şener, gazetecilere, cumhuriyetin 102'nci yılını kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

"Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliğinin geleneksel hale geldiğini dile getiren Şener, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Organizasyon, Şener'in gösteri uçuşu, imza programı ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.