Başkent'te 'Dünya Korolar Günü'ne özel konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu "Dünya Korolar Günü"ne özel konser verdi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'na, Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ve Mine Özalp şefliğindeki Devlet Çoksesli Çocuk Korosu eşlik etti.

Şef Deliorman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılının kutlandığını belirterek, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Devlet korolarıyla birlikte gerçekleştirilen konserin bu kapsamda manevi değeri en yüksek konserlerden biri olduğunu söyledi.

Konserde, Alman besteci Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı eseri seslendirildi.

Konsere, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, üniversitenin Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Burak Tüzün, şef Rengim Gökmen ve sanatseverler katıldı.