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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi mezunlarını verdi

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda kurulan Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi, ikinci dönem mezunlarını verdi. Merkezde yapılan eğitimler sonucunda öğrencilere alanında uzman kişiler tarafından yüz yüze eğitimler verildi ve mezuniyet töreni düzenlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde kurulan 'Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi (DDYM)', ikinci dönem mezunlarını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde kurulan ve geçen yıl ilk mezunlarını veren DDYM'de ikinci eğitim dönemi temmuz ayında başladı. İki binin üzerinde başvuru alan merkezde, yapılan değerlendirmeler sonucunda 46 üniversite öğrencisi programa katılmaya hak kazandı. Oyun Geliştirme eğitimlerine 9 farklı üniversiteden 12 öğrenci, Apple Swift Kodlama eğitimlerine 10 farklı üniversiteden 12 öğrenci ve Yapay Zeka eğitimlerine 12 farklı üniversiteden 22 öğrenci katılım hakkı kazandı. Öğrencilere alanında uzman kişiler tarafından 140 saat süren yüz yüze eğitimler verildi. Ayrıca, bu yıl ilk kez hayata geçirilen Yapay Zeka eğitimleri ile bu alanda Türkiye'nin nitelikli iş gücü potansiyelini oluşturan gençlerin gelişimine destek sunuldu.

Eğitimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 46 öğrenci eğitim sonunda hazırladıkları projelerini sektör temsilcilerinden oluşan jüri üyelerine sundu. Öğrenciler alan uzmanlarından geri dönüşlerle kendilerini geliştirme şansı yakaladı. Bitirme projelerinin sunumlarının ardından katılım sertifikaları dağıtılarak, TOGG Deneyim Atölyesi'nin ön tanıtımı yapıldı.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM BİR YOLCULUKTUR'

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, "Bugün, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerlerken, gençlerimizin dijital yeteneklerini geliştirmek için önemli bir adım atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi'nin ikinci dönem mezunları ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, iktisadi ve idari bilimler gibi farklı disiplinlerde eğitim gören gençlerimizin aldıkları eğitimlerle dijital dünyanın kapılarını nasıl araladığını görmek bizler için büyük bir sevinç kaynağıdır. Dijitalleşmenin ve teknolojinin öncü olduğu bu çağda, siz değerli gençlerimizin edindiği bilgiler ve geliştirdiğiniz projeler, geleceğimizin teminatı olan Turcorn'ların filizlenmesine katkı sağlayacaktır. Dijital dönüşüm bir yolculuktur ve bu yolculukta sizlerin ortaya koyacağı yenilikçi fikirler, ülkemizin dijital geleceğini şekillendirecektir. Sizlere güveniyor ve bu yolda atacağınız adımlarda her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz" dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi bilgisayar programcılığı bölümünde eğitim gören Hasan Hüseyin Alıcı, "Burada bize oyun girişimi kurmayı öğrettiler. Bunları nasıl yapabileceğimiz hakkında eğitimler verdiler. Bizim de aklımıza yattı. Açıkçası bir çoğumuz bu konuda adımlar atmaya çalışacağız. Eğitimlerden gayet memnun kaldık. Kesinlikle üniversite öğrencisi olsun olmasın, herkesin bu tarz eğitimlere gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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