"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Siberay Müzikali" sahnelendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında 'Siberay Müzikali' sahnelendi. Ramazan boyunca sürecek programda çocuklar için çeşitli etkinlikler ve atölyeler yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Siberay Müzikali" sahnelendi.

Ramazan boyunca sürecek program kapsamında kitap fuarı, sergi alanları, bilim ve deneyim stantları ile geleneksel sanat atölyeleri bugün de çocukları ağırlamayı sürdürüyor.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Siberay Müzikali" etkinliğinde, TRT ortak yapımı "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" filminin karakterleri sahne aldı. Sahnede müzikal anlatımla birlikte çocuklara dijital dünyada dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgiler verildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde de "Cennetin Çocukları" dizisinin oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi.

Dizide, "Baytar Ahmet" karakterini canlandıran Yurdaer Okur, "Aylak Adem" karakterini canlandıran Ali Gözüşirin, "Sezen" karakterini canlandıran Ecem Çalhan, "Topal Efe" karakterini canlandıran Emin Gürsoy, "Çapa" karakterini canlandıran Adem Türkyılmaz, "Pulluk" karakterini canlandıran Halil İbrahim Yılmaz ve "Nilüfer" karakterini canlandıran Yaren Ekim Bölük sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
