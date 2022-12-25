EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? 2 milyona yakın vatandaş Kabine toplantısına kilitlendi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak. Zirvenin ana gündem maddesi ise hiç kuşku yok ki 2 milyon civarı vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi olacak. EYT'lilerin en çok merak ettiği "Yaş sınırı ne olacak?" sorusu da yine Kabine'de yanıt bulacak ve alınan kararı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

EYT DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AYRINTILI DEĞERLENDİRME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

EYT'DE YAŞ ŞARTI, SINIRI OLACAK MI?

EYT düzenlemesinde son dönemin en çok merak edilen konuların başında 'EYT yaş sınırı ne olacak' sorusu oldu. Konu hakkında Çalışma Bakanlığı teknik konularda, Hazine Bakanlığı'da bütçe konusunda çalışmalarını tamamlamak üzere. Yaş şartı konusu henüz netleşmedi. Yaş şartı konusunda kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi ve bunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

BAKAN DÖNMEZ GELİŞMELERİ KABİNE'DE ANLATACAK

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

ERDOĞAN KARARLARI MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASIYLA DUYURACAK

Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

EKONOMİK ADIMLAR DA MASADA

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.