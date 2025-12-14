Haberler

Kabine üyelerinden Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için taziye mesajı

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Durbay için taziye mesajları yayımladı ve ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberini TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerimiz esnasında öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajında, bir süredir tedavi gören Durbay'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diledi, mekanının cennet olması temennisinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini aktararak Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ile sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da mesajında "Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Durbay'ın vefatını teessürle öğrendiğini belirtti. Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileyen Tekin, CHP'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ile sabır diledi.

