Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Bayburt'ta

Metehan Akkaya, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek yerel gazetecilerle sorunlar hakkında sohbet etti ve çözümler için rapor hazırlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Akkaya, Cemiyet Başkanı Murat Okutmuş, yönetim kurulu üyeleri ve kentte görev yapan gazetecilerle sohbet gerçekleştirdi.

Sektörde yaşanan sorunların çözümü için çaba sarf ettiklerini belirten Akkaya, gazetecilerin aktardığı sorunları rapor halinde İletişim Başkanlığına sunacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
