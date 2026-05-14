İletişim Başkanı Duran, İsrailli bakanın beraberindeki grupla Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak, provokatif girişimlerin insanlık vicdanına saldırı olduğunu vurguladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail yönetiminden bir bakanın, fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsü ile Filistin halkının meşru haklarını hiçe sayan bu anlayış kabul edilemez. Uluslararası toplum, süregelen ihlaller karşısında sessiz kalmamalı, etkili ve kararlı bir tutum sergilemelidir."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
