Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan anlaşmaları değerlendirdi Açıklaması - Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun huzurunda, Türkiye-Cezayir arasındaki ilişkileri güçlendirecek madencilik, çevre, eğitim, kültür ve savunma sanayisi alanlarında pek çok anlaşmaya imza atıldığını ifade etti.

Bu anlaşmalardan birinin de medya ve iletişim alanına ilişkin olduğunu belirterek anlaşmaların iki ülke için de hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Tüm dünya krizlerle boğuşurken, ülkemizin muhatap ülkelerle imzaladığı bu anlaşmalar Cumhurbaşkanımızın başarılı liderliği sayesindedir. Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü lider diplomasisi, insan odaklı ilkeli dış politikası, ülke liderleriyle ikili ilişkilerinde verdiği güven sonucunda imzalanan bu anlaşmalarla hem ülkemiz hem de kurumlarımız günden güne güçlenmekte ve bu da milletimize katma değer olarak geri dönmektedir."