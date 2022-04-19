Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Mevcut durum, Batının Türkiye ile yeni bir ilişki tarzı benimsemesini zorunlu kılmaktadır"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un salona gelişi Çalıştayı takip eden katılımcılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri: Tehditler ve...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un salona gelişi
Çalıştayı takip eden katılımcılar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rusya- Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri: Tehditler ve Fırsatlar Çalıştayı"nın açılışında konuştu. (1)
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel