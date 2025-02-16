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İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan The Economist'e tepki

İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan The Economist'e tepki
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist dergisinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yazıya ilişkin, "Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından The Economist dergisinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yazıya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"SOYKIRIMCI İSRAİL TERÖRÜNE TEK KELİME EDEMEYEN..."

Altun, "Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

"ALACAĞIMIZ BİR DERS YOKTUR AMA İBRET ALACAK ÇOK ŞEY VARDIR"

Altun, şunları kaydetti: "Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır."

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Altun, özellikle Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişimin, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Ancak bizler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Son olarak, ülkemizin bazı büyükşehir belediyelerine ait kamu kaynaklarının da böylesine ucuz PR operasyonlarına harcanmakta olduğunu müşahede ediyor, bu durumu da milletimizin takdirine bırakıyoruz."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
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