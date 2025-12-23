Haberler

DMM, "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı" iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığına dair yayımlanan iddiaları yalanladı ve Türkiye'nin savunma sanayi projelerini milli güvenlik öncelikleriyle yürüttüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı, var olan kaynakların kontrolsüz harcandığı ve yapılan çalışmalarda milli güvenliğin esas alınmadığı" iddialarını yalanladı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Türkiye'nin, savunma sanayi projelerini milli güvenlik önceliklerini esas alarak planlayan, bütçesini stratejik hedeflere göre şekillendiren bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Savunma sanayi projeleri, ilgili kurumların ortak değerlendirmeleri ve çok katmanlı karar mekanizmaları ile yürütülmektedir. Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesini aşmış, kara, hava, deniz ve siber alanlarda çok sayıda proje eş zamanlı olarak hayata geçirilmektedir. Savunma sanayisine yönelik bu tarz asılsız iddialar, sahadaki gerçeklerle, resmi verilerle ve yürütülen projelerin somut çıktılarıyla örtüşmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür değerlendirmelere itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
