Cumhurbaşkanlığı 38 Raportör Yardımcısı Alım İlanı Yayınladı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği idari teşkilatında istihdam edilmek üzere 38 Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin "Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı" ilanı Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği idari teşkilatında istihdam edilmek üzere 38 Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı alımı yapılacak.

Alım kapsamında, Ankara'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından belirlenecek sınav merkezlerinde 7 Aralık 2025 Pazar günü ÖSYM tarafından iki oturum halinde yazılı sınav yapılacak.

Sınava ön başvurular 31 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında alınacak. Sınavın geç başvuru tarihi ise 20 Kasım olarak belirlendi.

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamdan yapılabilecek. Posta yoluyla başvuru alınmayacak.

Ön başvuru yaparak ön başvuru ücretini yatıran adaylar en yüksek KPSS puanları esas alınarak aşağı doğru sıralanacak. Atama yapılacak 38 kadronun en fazla 10 katı aday ( 380 aday) nihai başvuruda bulunabilecek. Ön başvuru sonuçları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların nihai başvuruları 14-17 Kasım tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış, yani 1 Ocak 1990 ve daha sonra doğanların başvurabileceği kadrolar için ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) KPSS P6, P30, P33 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan alma şartı aranıyor.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alma şartı bulunuyor. Bu kapsamda, en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katına kadar aday, yazılı sınavı kazanmış sayılacak ve sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi ile sözlü sınav sonuçları, Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden duyurulacak.