Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli gözaltında

Sosyal medya platformundaki paylaşımında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir kişinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA