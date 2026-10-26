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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel'le Ankara'da bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel'le Ankara'da bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli programlara katılmak üzere Türkiye'de bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya geldi. Yılmaz, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Üstel'e nazik ziyareti için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Ankara'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin, şunları kaydetti:

"Çeşitli programlara katılmak üzere ülkemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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