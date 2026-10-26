Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel'le Ankara'da bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Ankara'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin, şunları kaydetti:

"Çeşitli programlara katılmak üzere ülkemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA