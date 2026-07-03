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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney için düzenlenen devlet töreni için Tahran'a geldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak üzere Tahran'a gitti. Yılmaz'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı havaalanında İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simayi Sarraf ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç karşıladı.

Yılmaz'ın İmam Humeyni Musalla Cami'sinde düzenlenen devlet töreninden önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Saadabad Sarayı'nda biraraya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yılmaz'a İran ziyaretinde, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç eşlik ediyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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