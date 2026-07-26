Filenin Sultanları'ndan Şampiyonluk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tebrikler Filenin Sultanları. 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon olan ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA