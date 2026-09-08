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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan PISA 2025 sonuçlarına ilişkin paylaşım:

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- "PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının tamamında puanını anlamlı artıran tek OECD ülkesi olması, eğitimde kaydettiğimiz ilerlemenin önemli bir göstergesidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarında Türkiye'nin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının tamamında puanını anlamlı artıran tek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkesi olmasının, eğitimde kaydedilen ilerlemenin önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından PISA 2025 sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının tamamında puanını anlamlı artıran tek OECD ülkesi olması, eğitimde kaydettiğimiz ilerlemenin önemli bir göstergesidir. Bu kıymetli başarıda emeği bulunan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin olmak üzere öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve tüm eğitim camiamızı yürekten tebrik ediyorum. İnsan gücümüz en büyük varlığımızdır. Bu nedenle, evlatlarımızın daha güçlü bir geleceğe hazırlanması için eğitimde kaliteyi yükseltmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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