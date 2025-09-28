Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kütahya Depreminin Ardından Açıklama

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, "Kurumlarımız AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarını ivedilikle başlatmışlardır" açıklamasını yaptı.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kurumlarımız AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarını ivedilikle başlatmışlardır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.