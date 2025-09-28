Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kütahya Depreminin Ardından Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kurumlarımız AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarını ivedilikle başlatmışlardır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

