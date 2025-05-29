Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bingöl Depremine Geçmiş Olsun Mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Memleketim Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel