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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşım:

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- "Milletimizin güveni ve desteğiyle 24 yıldır sürdürdüğümüz bu yolculukta hizmet siyaseti, demokratikleşme, kalkınma ve güçlü Türkiye hedefleri temel önceliklerimiz olmuştur" "Milletimizden aldığımız emaneti büyük bir sorumlulukla taşıyarak, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. 3 Kasım 2002'nin 24'üncü yıl dönümü kutlu olsun"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milletimizin güveni ve desteğiyle 24 yıldır sürdürdüğümüz bu yolculukta hizmet siyaseti, demokratikleşme, kalkınma ve güçlü Türkiye hedefleri temel önceliklerimiz olmuştur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Ak Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

"3 Kasım 2002, milletimizin iradesiyle Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir dönemin başladığı önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullanan Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "erdemliler hareketi" olarak başlayan bu yürüyüşün, milletin büyük teveccühüyle iktidara taşındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milletimizin güveni ve desteğiyle 24 yıldır sürdürdüğümüz bu yolculukta hizmet siyaseti, demokratikleşme, kalkınma ve güçlü Türkiye hedefleri temel önceliklerimiz olmuştur. Milletimizden aldığımız emaneti büyük bir sorumlulukla taşıyarak, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. 3 Kasım 2002'nin 24'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Bu kutlu yürüyüşe emek veren tüm yol arkadaşlarımıza ve bizlere güvenen aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum. İlk günkü aşkla."

Yılmaz, paylaşımında, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığınca 24. yıla özel hazırlanan videoya da yer verdi.

Kaynak: AA
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