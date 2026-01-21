Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa'dan Gelen Ezidi Toplumu Temsilcilerini Kabul Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa'dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Yılmaz, Ezidi toplumunun kültürel ve inanç özgürlüğüne önem verdiklerini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa'dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya başkanlığındaki heyetle birlikte Ezidi toplumu temsilcilerini ağırladıklarını belirtti. Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Dış İlişkiler Başkanımız Sayın Zafer Sırakaya başkanlığındaki heyetle birlikte Avrupa'dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettik.

Mezopotamya'nın kadim halklarından, köklü ve zengin kültürel geçmişe sahip Ezidi kardeşlerimiz, binlerce yıllık ortak kültürümüzün ve birlikte yaşama irademizin önemli bir parçasıdır.

Kardeşlik hukuku temelinde; inanç özgürlüğünü esas alan, toplumsal entegrasyonu güçlendiren bir anlayışla bölgemizin kültürel ve ekonomik açıdan daha da güçlenmesi için toplumumuzun tüm kesimleriyle istişarelerimize devam edeceğiz.

Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat başta olmak üzere kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
