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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkmenistan'a gidecek

AA - Abdullah Yasin Güler - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen 6. Dönem Komisyon Toplantısı" kapsamında Türkmenistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen 6. Dönem Komisyon Toplantısı" kapsamında Türkmenistan'a gidecek.

Oktay, 2 Temmuz'a kadar sürecek ziyaret kapsamında, Türkmenistan Bakanları Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile görüşecek.

Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen 6. Dönem Komisyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak olan Oktay, komisyon protokolünün imza törenine katılacak.

Fuat Oktay, program çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkmen-Türk İş Forumu'na ve forumun sonunda ikili sözleşmelerin imza törenine iştirak edecek.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

AA / Abdullah Yasin Güler - Güncel

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