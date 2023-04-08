Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Jandarma Astsubay Çolak için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman jandarmamız Tansu Çolak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.