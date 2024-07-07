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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Edirne Valiliğini Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne Valiliğini ziyaret etti. Vali Yunus Sezer tarafından karşılanan Yılmaz, şeref defterini imzaladı ve Vali Sezer'den şehirdeki çalışmalara ilişkin brifing aldı. Ziyaretine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Burada, Vali Yunus Sezer tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamlayıp şeref defterini imzaladı.

Yılmaz, makamında bir süre görüştüğü Vali Sezer'den şehirdeki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, ziyaretinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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