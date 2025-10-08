Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında parti genel başkanlarıyla fotoğrafına ilişkin, "Fotoğrafa verilen tepkiler istisna değil, CHP'nin faşist zihniyetinin dışa vurumudur. ya bendensin ya karşıdan siyasetinin somutlaşmış halidir." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin grup toplantısında konuştu.

"CHP ve marjinal yoldaşları ilk gün meclis özel oturumundan kaçarak millete hürmetsizlik etmişlerdir. Bununla da yetinmeyip medya ve sosyal medyadaki tetikçilerini siyasetin üzerine salmışlardır" ifadesini kullanan Erdoğan, bir çift kelamı, bir bardak çayı paylaştığı için siyasi parti genel başkanlarının linç edildiğini, taşlandığını ve "en rezil" hakaretlere maruz bırakıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Gazeteci, akademisyen, siyasetçi, sosyal medya figürü maskeli bu linç korosu, öncelikle CHP'nin eseridir. Siyaseti dost düşman ikileminde gören CHP zihniyetinin eseridir. Linç korosunun karargahı da CHP Genel Merkezi'dir. Yıllarca şahsımızı ve partimizi hedef aldılar. Edepsizce bize saldırdılar. Yıllarca haysiyet cellatlığı yaptılar. Şimdi aynı koro, fotoğraf karesine giren herkesi hedef alıyor, önüne geleni yıldırmaya, yıpratmaya, sindirmeye, zorbalıkla baskı altına almaya çalışıyor. Sayın Özel de 'tavşana kaç, tazıya tut' siyasetiyle kendince vaziyeti idare ediyor. Sayın Özel, yemezler. Bunu ne bize ne de millete yutturabilirsiniz."

"Ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fotoğrafa verilen tepkiler istisna değil, CHP'nin faşist zihniyetinin dışa vurumudur. ya bendensin ya karşıdan siyasetinin somutlaşmış halidir. Atalarımız, 'can çıkar, huy çıkmaz' demiş. Bunların durumu da işte aynen böyle. Yıllar geçiyor ancak CHP'nin faşizan kodlarında hiçbir değişim olmuyor. CHP'nin değil müstakil bir siyasete, kendisinin yer almadığı bir fotoğrafa dahi tahammülünün olmadığını böylece görmüş olduk. Rabb'im bu milleti bunların eline düşürmesin diyorum. Onlar meşreplerinin gereğini yapacaklar, biz de ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar bunlara aldırmadık, prim vermedik. Bundan sonra da aldırış etmeyeceğiz. İnşallah Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde ortaya koyacağımız güçlü dayanışmayla ve gerektiğinde milli meselelerde sağlayacağımız geniş uzlaşmalarla meclisin yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz."

Genel Kurul, komisyon ve grup çalışmalarına yapacakları katkılardan dolayı katılımcılara şükranlarını sunan Erdoğan, "Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede desteğini yanımızda bulduğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisine ve Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı şekilde linç korosunun her türlü azgınlığına rağmen Meclisimize yakışanı yapan siyasi partilerin genel başkanlarına da tekrar teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Meclis'in tatilde olduğu süreçte Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak yurt içinde ve yurt dışında sürdürdükleri çalışmaların yer aldığı videoyu katılımcılara izletti.

"Yönümüz de yüzümüz de geleceğe dönüktür"

"Aşkla koşan yorulmaz" inancıyla çalışmaya ve koşturmaya devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, kendilerine yönelik güveni, inancı ve desteği boşa çıkarmamakta kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönlerinin ve yüzlerinin geleceğe dönük olduğunu belirterek, "Hepimiz aynı ufka bakıyoruz. Bir yanlış yok değil mi?" sözlerini sarf etti.

Bugün de yarın da geleceğe odaklandıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu partide önemli olan isimler değildir, ünvanlar değildir, makamlar, rütbeler, koltuklar hiç değildir. Bu teşkilatta esas olan hizmettir, hizmet sevdasıdır. Ülkemiz için eser üretme aşkıdır, azmidir, heyecanıdır. Hep beraber Meclisiyle, genel merkeziyle, kabinesiyle bu aşkı daima canlı tutacak, milletimize hizmette rehavete asla kapılmayacağız." diye konuştu.

"İstikbalimizi 86 milyonun müşterek umutları üzerine bina edeceğiz"

Yarım asırlık terör musibetinden ülkeyi kurtarmak amacıyla yürüttükleri "Terörsüz Türkiye" sürecini büyük bir sabır ve samimiyetle devam ettirdiklerini söyleyen Erdoğan, TBMM'de kurulan komisyonun önemli işlere imza attığını aktardı.

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin görev alanlarıyla ilgili sorumluluklarını titizlikle yerine getirdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sabotajlara karşı çok dikkatli ve temkinliyiz ama jeopolitik risklerin giderek yükseldiği bir dönemde elimizi çabuk tutmamız gerektiğinin de farkındayız. Kendi insanımızla birlikte sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizi de Türkiye Cumhuriyeti'nin güven veren dostluğuna, kopmaz bağlarla bağlamak mecburiyetindeyiz. İnşallah bunu da başaracağız. Tıpkı on asır önce olduğu gibi Türkler, Kürtler ve Araplar olarak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla istikbali birlikte inşa edeceğiz. Şunu da bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız, acıyı, öfkeyi, nefreti, referans alarak sağlıklı bir gelecek inşa edilemez. Bundan dolayı ortak istikbalimizi acılar üzerine değil, 86 milyonun müşterek umutları üzerine bina edeceğiz."

Erdoğan, milletvekillerine Meclis çalışmalarında başarılar dileyerek, teşekkür etti ve AK Parti'ye katılan isimleri "Hoş geldiniz" diyerek selamladı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen 7 belediye başkanına partisinin rozetini taktı.

Bu kapsamda CHP'den istifa eden Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Demokrat Parti'den istifa eden Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdülbaki Kara, DEVA Partisinden istifa eden Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş ve Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abit Özdemir, Yeniden Refah Partisinden istifa eden Bingöl Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Eşref Varol, Bingöl Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek ve Giresun Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan'a rozetleri takıldı.

Erdoğan, konuşmasının ardından milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, yasama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Dönem 4. Yasama yılının ilk grup toplantısının AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile yapıldığını söyledi.

TBMM'de bugüne kadar 105 kanun teklifinin kabul edildiğini aktaran Güler, "Bunun 46'sı, kanun teklifi içeriğine baktığımızda toplamda 1153 maddenin müzakeresi ve çalışmaları tamamlanmış oldu. 59 adet de milletlerarası anlaşmayı tamamlamış olduk." dedi.

Çalışmalarına devam ettikleri bazı kanun tekliflerinin bulunduğunu belirten Güler, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız Vakıflar Genel Müdürlüğümüze dair çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah, bu hafta itibarıyla Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Gündemimizde, Milli Parklar ve Doğa Korumaya ilişkin kanun teklifimiz var. Onların da çalışmaları tamamlanmış oldu. İnşallah cuma günü itibarıyla onu da Meclis Başkanlığımıza sunacağız." bilgisini paylaştı.

Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen bir maliye çalışmasının olduğunu anımsatarak, "Aynı zamanda MASAK Başkanlığımız ile ilgili bir çalışmamız var. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu çalışmalarımızı tamamlamış olacağız." diye konuştu.

11. Yargı Paketi'ne dair Adalet Bakanlığıyla çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." bilgisini aktardı.

Bugüne kadar, yaklaşık 2,5 yıllık süre içerisinde Meclis Başkanlığında 9 araştırma komisyonu kurulduğunu, 8 araştırma komisyonunun çalışmalarını tamamladığını anlatan Güler, "3'ünün raporu Meclis Başkanlığımıza sunuldu. Diğerlerinin de raporları tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde bu raporlar tamamlanmak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunulacak." dedi.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının güçlendirilmesine yönelik meclis araştırma komisyonunun çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Güler, "3 ay artı bir uzatmayla bu çalışmalarımız da tamamlanmış olacak." diye konuştu.

28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını dileyen Güler, "Genel Kurulumuzda, komisyonlarımızda önümüzdeki dönem itibarıyla aziz milletimize, ülkemize hayırlı olacak kanunların yapılmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

