Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Edirne mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin CHP'nin reklam ajansı gibi çalıştığını belirterek "Her gün bir yabancı dergide, gazetede, bizim aleyhimize, bay bay Kemal'in lehine kapaklar yapılıyor, manşetler atılıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor." dedi.

Erdoğan, partisinin Edirne Selimiye Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, Edirne'yi çok sevdiğini ve karşısında bambaşka bir ihtişam olduğunu söyledi.

Mitinge katılan gençler ve kadınlar ile Edirne'nin tüm ilçelerini ve köylerini selamlayan Erdoğan, "Bahar gelir, yaz gelir. Sayılı gün tez gelir. Edirne'yi sevmeye insan ömrü az gelir. Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir asır başkentlik yapan, İstanbul'un fethini adım adım hazırlayan Edirne'yle Türkiye Yüzyılı'nda yeni fetih rüyaları görmeye hazırlandıklarını dile getirerek tarih boyunca şanlı akıncılar çıkaran, bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne'nin desteği yanlarında olduğu müddetçe Allah'ın izniyle yedi düvele meydan okuyacaklarını belirtti.

Toprağında tabiatın çiçekleri gibi medeniyetin eserlerinin yeşerdiği Edirne'den aldıkları ilhamla kalkınma hamleleri yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, "Dışarıdaki eserlerimize sahip çıktık. Şairleriyle alimleriyle sanatkarlarıyla Selimiye gibi bir dünya şaheseriyle dünyaya medeniyet dersi veren Edirne'yle ruhumuzu besledik." diye konuştu.

Erdoğan, Selimiye Camisi'nin restorasyonunu yaptıklarını hatırlatarak "İnşallah yeniden bütün haşmetiyle bütün azametiyle Selimiye Camii tüm dünyaya örnek olacak." dedi.

"Hepsiyle kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıkların utancıyla eveleyip geveliyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'nin Rumeli'den dönüş acılarını hiçbir zaman aklından çıkarmadığını, Rumeli'ye asla elveda demediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bunun için Edirne, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliğine, bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklaline göz dikenleri asla affetmez. Görüyorsunuz değil mi? CHP miting yapıyor, meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor? 'Dişe diş, kana kan' diye slogan atıyor. Bölücü terör örgütünün her gün yeni bir elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 vatandaşımızın kanı olan Selo cezaevinden destek mesajları yağdırıyor. Devamlı malum ziyarete geliyorlar. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Her gün bir yabancı dergide, gazetede, bizim aleyhimize bay bay Kemal'in lehine kapaklar yapılıyor manşetler atılıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bütün bunlara CHP yönetiminden, koalisyonun diğer ortaklarından herhangi bir itiraz geldiğini duydunuz mu? Bölücülere dönüp 'Siz kim oluyorsunuz da bize oy istiyorsunuz.' diyeni gördünüz mü? FETÖ'cülere dönüp 'Siz ülkenize ihanet ettiniz, kesin sesinizi.' diyeni gördünüz mü? Yabancı medyaya dönüp 'Bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü? Tam tersine hepsiyle de kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıkların utancıyla sürekli eveleyip geveliyorlar."

