Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lalahan'da düzenlenen "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesini imzaladı.

"ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA GERİDE BIRAKIYORUZ"

Karada, denizde, havada destan yazan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geliştirdiği proje, ürün, sistemlerle başarılarına her gün bir yenisini ekleyen ROKETSAN ailesi ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren 4 bin 500'ü aşkın firmanın her bir mensubuna da selamlarını gönderen Erdoğan "Bugün savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. Birazdan inşallah Kırıkkale Yakıt Üretim Tesislerimizin, Lalahan Harp Başlığı Tesisimizin, İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezimizin açılışını yapacağız. Ayrıca TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O ve SUNGUR sistemlerimiz ile ÇAKIR, SOM, SİHA'larımızın keskin pençesi MAM-T ve MAM-L gibi bir pek çok silah grubunu kahraman ordumuza teslim edeceğiz. Lalahan Füze Entegrasyon Tesislerimizin de temellerini atacağız. Savunma sanayimizi daha güçlü bir kalkınma ekseni haline getirecek ve nitelikli istihdam oranını yükseltecek bu yatırımlarla Katmanlı Hava Savunma Sistemimizi güçlendirecek, stratejik gücümüzü arttıracak, seyir ve balistik füze kabiliyetlerimizi perçinleyecek akıllı mühimmat ailemize, seri üretim hızımıza ve Ar-Ge kapasitemize çok önemli katkılar yapacağız" dedi.

"KARARLI YÜKSELİŞ" VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise açılışını yaptıkları, teslimatını gerçekleştirdikleri ve temelini attıkları her yatırımın, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kararlı yükselişinin güçlü bir ifadesi olduğunu söyledi.

YATIRIM BEDELİ 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü olarak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak büyük yatırımları hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. İkinci, "Açılışını yapacağımız tesislerin yatırım bedeli toplam 1 milyar doların üzerinde. Bugün, inşallah, temel atma töreni yapacağımız tesislerimizle 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinin altın çağını yaşatmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.