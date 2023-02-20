Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun Hatay Havalimanı sözleri hakkında ilk kez konuştu: Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın yeniden onarılması hakkında ilk defa konuştu. Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." sözlerine karşılık, "Bir gün de dürüst ol. Hatay Havalimanı'nı da kendi belediyelerinin imar ettiğini, onardığını bu tür yalanları söylemeye devam ediyor. Haddini bil. Bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremin vurduğu Hatay'a geldi. Antakya'da incelemelerde bulunan Erdoğan daha sonra, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, ""Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." sözleri hakkında da ilk defa konuştu.

"HADDİNİ BİL"

Erdoğan, "Hatay Havalimanı'nın hasar gören pistinin ve bağlantı yollarının onarılmasıyla Hatay havalimanımızı 1 hafta içerisinde insani yardım uçaklarına ve dönüşte yolcu uçuşlarına açtık. Ama ana muhalefetin başındaki zat Hatay Havalimanı'nı da kendi belediyelerinin imar ettiğini, onardığını bu tür yalanları söylemeye devam ediyor. Haddini bil. Bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden.

"BELEDİYENİN GELİP İNŞA ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum bulunduğum makam beni susmaya icbar etti. Dürüst ol. Ama maalesef böyle bir dürüstlük yok. Bizzat Hatay'a geldiğim gün Grup Başkanvekilimi Hatay Havalimanı'na gönderdim. Oraya belediyenin gelip inşa ettiği söz konusu değil ama bunlar da yalan diz boyu. Kalyon İnşaat orayı 5 günde yaptı bitirdi. Dürüstlük maalesef yok." ifadelerini kullandı.