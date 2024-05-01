Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçilen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşme hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan tek kare fotoğraf ile görüşme duyuruldu.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçilen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşmeden tek kare fotoğraf paylaşılarak; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti" denildi.