Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ı kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.