CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZAR RASİM ÖZDENÖREN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 82 yaşında hayatını kaybeden yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören'in cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden ve 'Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi olarak kabul edilen yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören(82) için bugün Eyüp Sultan Camii'nde tören düzenlendi. İkindi namazının ardından düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazını Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Kılınan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Köşe yazılarıyla, gerek tüm eserleriyle yakın dostluğumuzda gerçekten Rasim Ağabeyimiz az önce hocamın da ifade ettiği gibi '7 Güzel Adam'ın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim ağabeyimizi Hakk'a uğurluyoruz. Tüm ailesi, tüm onun izleyenleri, okurları hep birlikte tezkiyemizi yaptığımız gibi inşallah Rasim ağabeyimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak bizler için çok daha farklı olacak. Bizlere ayrı bir güç katacaktır. Buna inanıyoruz. Çok çok farklı bir insan, adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan böyle bir ağabeyimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte maşallah hakka uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından tabutu omuzladı. Rasim Özdenören cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Grup başkanvekili Mahir Ünal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve sevenleri katıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel